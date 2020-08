Gleich 1,5 Teams (Leonie Schild/Julia Seidl und Anna-Marie Ticha/Valentina Nussbaumer (Tirol)) von Volleyboi Zell am See starteten bei der U17 Beachvolleyball-ÖMS in Graz am 8 und 9.August 2020.

GRAZ. Das Los meinte es nicht gut für die Pinzgauerinnen, den beide Teams spielten gleich im ersten Spiel gegeneinander und für den Sieger warteten im Anschluss die U15 ÖMS Siegerinnen. Im direkten Duell setzten sich Ticha/Nussbaumer im ersten Satz klar mit 15:9 Punkten durch. In Satz 2 zeigten Schild/Seidl aber Nervenstärke und siegten schlussendlich knapp mit 15:13 Punkten. Somit musste der 3. Entscheidungssatz das Spiel entscheiden. In diesem setzten sich Ticha/Nussbaumer dann aber klar mit 15:6 Punkten durch. Im Anschlussspiel gegen die U15 ÖMS Siegerinnen Berger/Hohenauer starteten Anna-Marie Ticha mit Ihrer Partnerin Valentina Nussbaumer gleich stark ins Spiel und mussten schlussendlich nur denkbar knapp mit 13:15 Punkten in Satz 1 geschlagen geben. In Satz 2 setzten sich die Favoritinnen aber durch sehr starke Servicereihen gleich entscheidend ab und konnten sich schlussendlich sehr klar mit 15:5 Punkten durchsetzen.

Schild/Seidl spielten gegen zwei starke Kärtnerinnen um den Verbleib im Turnier. Die Kärtnerinnen begannen mit sehr druckvollen Servicereihen und überlegten Angriffen in Satz 1 und siegten klar mit 15:4 Punkten. Schild/Seidl ließen sich dadurch aber nicht beeindrucken und zeigten in Satz 2 nochmals Ihr ganzes Können. Die beiden Pinzgauerinnen mussten schlussendlich nur knapp mit 12:15 Punkten in Satz 2 geschlagen geben. Somit belegten Leonie und Julia den 17. Platz von 25 Teams.

Starker 9. Platz

Anna-Marie und Valentina nahmen das Selbstvertrauen der guten Vorstellung gegen den U15 ÖMS Siegerinnen mit und fertigten im Anschlussspiel die Grazerinnen Löffler/Freisinger mit 15:8 und 15:12 Punkten ab. Im Spiel um Platz 9 warteten mit Kaier/Frühwirt zwei Volleyball-Akademie Graz Kolleginnen von Anna-Marie. Durch druckvolle Serviecereihen und gutem Stellungsspiel ließen Anna-Marie und Valentina nie Zweifel über den Gewinner dieses Spieles aufkommen. Ticha/Nussbaumer siegten überzeugend mit 15:9 und 15:8 Punkten. Somit war Platz 9 gesichert und klar, dass es morgen Früh gegen zwei starke Vorarlbergerinnen um eine bessere Platzierung weiter geht.

Am Sonntag setzten die Vorarlbergerinnen mit sehr starken Servicereihen Anna-Marie und Valentina maßiv unter Druck und siegten daher verdient mit 2:0 Sätzen. Für Ticha/Nussbaumer war somit die stark besetzte U17 ÖMS beendet und Sie belegten den ausgezeichneten 9. Platz.

Stimmen zur U17 Beachvolleyball-ÖMS

Schild/Seidl: "Zur U17 ÖMS sind wir ohne große Erwartungen angetreten, da es für uns größtenteils darum ging, Erfahrung zu sammeln. Umso glücklicher waren wir, das wir in beiden Spielen doch noch mithalten konnten! Wir gratulieren unserer Teamkollegin Anna-Marie zum ausgezeichneten 9. Platz."

Anna-Marie Ticha:"Obwohl ich mit Valentina erst vor kurzem entschieden habe, gemeinsam bei den ÖMS anzutreten, haben wir uns als Team super verkauft. Wir sind überglücklich über den Turnierverlauf, da wir nur gegen sehr starke Teams verloren haben und sehr viel Erfahrung sammeln konnten. Dank der Anweisungen unseres Trainers konnten wir den guten 9.ten Platz erreichen. Es hat richtig Spaß gemacht und ich nehme viele positive Eindrücke mit nach Hause. "

Trainer Peter Fankhauser: "Schade dass beide Teams gleich im ersten Spiel aufeinander getroffen sind. Beide Teams zeigten gute Leistungen und können mit den Platzierungen sehr zu frieden sein. Anna-Marie und Valentina haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und die Traineranweisungen sehr gut umgesetzt. Gratulation an beiden Teams zur erbrachten Leistung. Darauf können wir aufbauen!"