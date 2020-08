TRAINERTEAM: Tamas Arnoczki (Trainer), Thomas Straka (Co-Trainer),

Hubert Maier (Tormanntrainer)

KADER-ZUGÄGNE: Senad Hamzic, Jonathan Panzl , Daniel Kröll , Jakob Nindl

KADER-ABGÄNGE: Maurice Entleitner, Daniele Iacona, Lukas Schösser, Lovre Kronevc, Marko Dokovic, Haris Heljezovic

TOR: Senat Hamzic, Burak Yildirim, Samuel Maier

ABWEHR: Marco Enzinger, Christoph Innerhofer, Christof Klinkan, Bernhard Rammler, Harald Nindl, Marcel Moser

MITTELFELD: Elias Nindl, David Nindl, Jakob Nindl, Jonathan Panzl, Luca Ronacher, Fabian Bachler, Daniel Kröll

STURM: Luigi Iacona, Taner Yildirim, Andreas Enzinger, David Hollaus

SAISONZIELE: Attraktiven und erfolgreichen Fußball unseren Fans bieten. In Sachen Mentalität und Entwicklung einen Schritt nach vorne machen. Trainer Tamás Arnóczki ergänzt: Meine persönliche Ziele sind folgendes: Persönliche und sportliche Entwicklung der Spieler so viel wie möglich.

Die jungen talentierten Spieler müssen wir gut in die Mannschaft integrieren.

Nach der Coronapause war es super, dass wir wieder mit dem Ball trainieren durften. Anderseits brauchten die Spieler doch einige Zeit um die Kondition wieder aufzubauen, aber das ist ganz normal. Jetzt gehen wir Vollgas in die Meisterschaft.



Mehr über den Fußball im Pinzgau lesen sie HIER