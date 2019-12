Viele Spieler des Landesausbildungszentrums Zell am See sind in den österreichischen Fußball-Akademien heiß begehrt.

ZELL AM SEE. Durch die gute Arbeit beim LAZ Zell am See gehen viele Talente zu diversen Akademien, von Red Bull bis Austria Wien, in ganz Österreich. Die sind teilweise schon Leistungsträger bei den neuen Nachwuchsmannschaften. Nick Jurescha war einer der wenigen Nicht-Wiener, die es geschafft haben in die AKA Austria Wien zu kommen. Deniz Yilmaz ist Fixspieler und einer der Stützen in der U15 des WAC und hat im Herbst bereits 5 Tore erzielt. Er wurde auf Grund seiner guten Leistungen in die österreichische Nationalmannschaft einberufen. Ahmet Keles wechselte zur AKA Ried und ist ein wichtiger Stammspieler der U15. Ramzan Dudaev wechselte sowie Jakob Schreiner zu Ried. Jonas Mayer ist der Kapitän der U16 AKA Ried Mannschaft und ist ins Projekt 12 (die förderungswürdigsten Spieler einer Akademie für den ÖFB). Alexander Wiechenthaler wechselte ebenfalls nach Ried. Moritz Eder ist Stammspieler der U18 der AKA Linz. Anes Mesic ist nun schon das 3. Jahr bei der AKA Red Bull Salzburg. Luka Kröll wechselte vor zwei Jahren zur AKA WAC Kärnten, spielt aktuell bei der U16 des AKA Tirol.

