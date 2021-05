Der Assitant Captain der letzten Jahre Johannes Schernthaner verlängert seinen Vertrag und geht damit in seine 15. Saison in der Kampfmannschaft der Zeller Eisbären.

ZELL AM SEE. Unglaublich, aber wahr - Eisbärendefender Johannes Schernthaner geht bereits in seine 15. Saison mit den Zeller Eisbären. Sein Kampfmannschaftsdebüt feierte der mittlerweile 28-jährige in der Saison 2007/08, damals noch unter Headcoach Johann Strömwall. Seither streifte Joschi 420-mal das Trikot der Zeller Eisbären über und entwickelte sich zu einem verlässlichen Leistungsträger in der Zeller Hintermannschaft.

Auch innerhalb der Mannschaft genießt Schernthaner ein hohes Ansehen, nicht um sonst trägt er seit mittlerweile fünf Jahren das „A“ des Assistent Captains auf der Brust.

Johannes Schernthaner: „Als erstes möchte ich dem Vorstand zu einer großartigen Arbeit gratulieren. Es geschehen zurzeit nur gute Sachen im Verein und rundherum. Wir sind schon alle voller Vorfreude, auf die bevorstehende Alps Liga Saison. Unser Ziel muss die österreichische Meisterschaft, sowie der Einzug in die Alps Playoffs sein!“