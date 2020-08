TRAINERSTAB: Hannes Schützinger (Trainer), Heinrich Königseder (Tormanntrainer), Manuel Entleitner (Co-Trainer), Gerald Dürlinger (Individualtrainer)

KADER-ZUGÄNGE: Mathias Trauner, Marcel Braun, David Hochstaffl, Christoph Hochstaffl, Fabian Fadinger, Marvin Deussen, Simon Fürstaller

KADER-ABGÄNGE: Patrick Marcher, Marco Zaisberger

TOR: Sascha Abele, Christoph Lederer, Christoph Hochstaffl

ABWEHR: Christoph Bernsteiner, Bernd Buchner, Stefan Buchner, Radomir Cetojevic, Bernhard Lederer, Jakob Krivanek, Arthur Seitinger, Mathias Trauner, David Hochstaffl, Fabian Fadinger, Simon Lochner, Marco, Mayerhofer

MITTELFELD: Manuel Entleitner, Lukas Lanzendorfer, Christopher Redl, Sebastian Ceol, Maximilian Schmid, Alexander Lugner, Marcel Braun, Marvin Deussen, Simon Fürstaller

ANGRIFF: Daniel Ceol, Jakob Klawunn, Michael Trauner, Daniel Wechselberger, Gabor Sztancs

DATUM TRAININGSBEGINN: 03.07.2020

MEISTER-TIPP: USV Plainfeld

SAISONZIEL: Unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt und wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an. Wir wollen die vielen Jungen Spieler aus unserer Nachwuchsabteilung in den nächsten Monaten bestmöglich integrieren und ihnen ermöglichen, in der 1. Landesliga mitzuspielen. Es soll somit der Grundstein für einen nahtlosen Übergang, des in den nächsten Jahren bevorstehenden Generationenwechsel, gelegt werden.

Die Umstellung vom Lockdown zum „normalen“ Spielbetrieb ist für alle Beteiligten schwierig. Einerseits ist die Freude, endlich wieder „normal“ Fußballspielen zu können enorm, andererseits muss erst wieder ein Gefühl für die Zweikämpfe und das Spiel mit aktiven Gegenspielern entstehen. Wir hoffen für die Spieler, dass sie die nächsten Wochen verletzungsfrei und mit viel Freude am Fußball bestehen werden.

