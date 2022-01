Nach der Winterpause starteten die Wikings gegen Innsbruck/Leoben in das neue Jahr. Mit einem Sieg kann man sich schon fix für das Final Four in Klagenfurt qualifizieren.

INNSBRUCK. Die Zeller starteten solide in das Spiel und konnten nach drei Minuten in Führung gehen. Die Hausherren konnten durch schnelle Konter und Unachtsamkeiten in der Wikings-Defensive gefährliche Chancen herausholen, allerdings scheiterten diese am Abschluss. Die spielbestimmenden Pinzgauer konnten bis zur ersten Pause noch drei weitere Treffer erzielen.

Der zweite Abschnitt zeichnete sich durch Unordnung aus. Zwar konnte man sechs Minuten nach Wiederanpfiff auf 0:7 erhöhen, allerdings kam dabei kein Spiel zustande. So sah sich Coach Reitstätter gezwungen, ein Timeout zu nehmen. Danach wurde das Spiel der Wikings wieder besser, es wurde mehr Wert auf Defensive und Zusammenspiel gelegt. Dennoch konnte die Spielgemeinschaft ein Tor erzielen, bei einem Zwischenstand von 1:10 war dieses zu verkraften.

Play-off fixiert

Das letzte Drittel wurde genutzt, um sich in Hinblick auf das Playoff vorzubereiten. Es wurden neue Linien zusammengesetzt, und versucht das Beste aus den Spielern rauszuholen. Vier weitere Treffer und ein Endstand von 1:14 waren die Folge.

Fazit: Mit drei Punkten und einem gesicherten Playoff Platz fahren die Wikings zurück in die Heimat. Zwar ist das Resultat schön anzusehen, dennoch muss bis zu den Finalspielen hart trainiert werden um mit den Favoriten mitspielen zu können. Man of the Match intern wurde Georg Höflinger, der mit seinen drei Toren und drei Assists reichlich zum Ergebnis beigetragen hat. Als nächstes geht es für die Herren nach Villach.