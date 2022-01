Die EK Zeller Eisbären starteten am Donnerstag mit einer Niederlage in die Qualifikations-Runde zu den Pre-Playoffs. Die Pinzgauer mussten sich der BEMER VEU Feldkirch vor 340 Zusehern in der KE KELIT Arena knapp mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben und verspielten dabei eine komfortable Führung.

ZELL AM SEE. Zell am See und Feldkirch lieferten sich hingegen einen richtigen Schlagabtausch, bei dem die Hausherren immer wieder vorlegten. Die Eisbären gingen bereits in der dritten Minute durch einen Powerplay-Treffer von Philip Putnik in Führung. Beim nächsten Putnik-Tor in der 35. Minute stand es bereits 4:1. Doch die VEU verkürzte noch im Mittelabschnitt durch Dylan Stanley, der in der 56. Minute schließlich zum 4:4-Ausgleich einnetzte. Nach einer torlosen Overtime entschied Stanley das Penaltyschießen zugunsten der Vorarlberger.

Philip Putnik: "Wir müssen das Spiel einfach abhaken. Es geht jetzt nur mehr von Spiel zu Spiel. Ich glaube, wenn wir kompakt auftreten, eine gute Mannschaftsleistung zeigen, dann werden wir die drei Punkte aus Meran mitnehmen. Wir werden alles geben dafür und jeder für jeden kämpfen."