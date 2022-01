Die EK Zeller Eisbären gewannen am Samstag das auswärts beim HC Meran mit 6:3 und sorgten damit für die perfekte Antwort auf die Heimniederlage am vergangenen Donnerstag gegen die VEU Feldkirch. Alexander Frandl brachte den EKZ in einer intensiven Partie per Doppelpack auf die Siegerstraße.

MERAN. „Wenn wir kompakt stehen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die drei Punkte in Meran holen werden!“, zeigte sich Philip Putnik nach der 4:5 Heimniederlage am Donnerstag gegen Feldkirch optimistisch.“. Die Mannschaft nahm sich die Worte des 29-Jährigen zu Herzen, Johannes Schernthaner sorgte schon nach 73 Sekunden für einen Start nach Maß und ließ die Scheibe früh im Netz zappeln. Der EKZ nahm sich in der Meranarena einiges vor und ließ auch nach der frühen Führung nicht locker. So war es Alexander Frandl, der das 2:0 nachlegte (8.). Die Hausherren konnten sich im Einstiegsdrittel zwar ein leichtes Chancenplus erspielen, bei Schlussmann Max Zimmermann war in den ersten 20 Minuten aber kein Vorbeikommen.

Torreicher Mittelabschnitt in der Kurstadt

Die mitgereisten EKZ-Anhänger sahen in Abschnitt zwei eine abenteuerliche Partie mit mehr als ein dutzend Tore. Nach dem Unterzahltreffer zum 1:2 Anschluss von Patrick Tomasini (24.) schraubten Adam Pauliny (27.), Fredrik Widen in doppelter Überzahl (28.) sowie Philipp Kreuzer (33.) auf 5:1 für die Pinzgauer. Für Neuzugang Adam Pauliny sollte es nach knapp einer halben Stunde der erste Treffer im Jersey der Zeller Eisbären sein. Das halbe Dutzend machte Alexander Frandl in der 38. Minute voll und fixierte seinen persönlichen Doppelpack, zuvor sorgte Daniel Gellon für den zweiten Treffer der Südtiroler (34.). Der Liga-Neuling hatte in einem fulminanten Mitteldrittel auch das Schlusswort, als Victor Ahlström kurz vor der zweiten Pausensirene das 3:6 einnetzte.

Im dritten Abschnitt ließen die Eisbären, anders als noch am Donnerstag, nichts mehr anbrennen und spielten den Dreier gekonnt über die Zeit, die Antwort auf die bittere Heimniederlage zum Auftakt der Quali-Runde gegen die VEU Feldkirch ist damit geglückt: „Wir haben von Anfang an unser Spiel gespielt und waren immer konzentriert.“ Der Doppeltorschütze lobte auch einen starken kollektiven Auftritt, der am Ende zu einem verdienten Erfolg führte. Viel Zeit zur Freude bleibt dem EKZ aber nicht, schon am Donnerstag steht beim HC Gröden die nächste schwere Auswärts-Hürde an: „Wir wollen in Gröden an die Leistung anschließen, dann können wir auch in Gröden punkten.“

Maxi Egger ergänzt: "Wir wussten, dass das wieder ein schwere Partie wird. Wir wollten gut starten, habe unser Konzept auch gut runtergespielt. Gegen Gröden wird es wieder schwer, aber da müssen wir so spielen wie gegen Meran."