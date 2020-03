Am 28. März ist trifft sich die internationale Freeride-Szene am Kitzsteinhorn in Kaprun. Denn dort können die Freerider beim "X Over Ride" wichtige Punkte sammeln, um sich für die Freeride World Tour qualifizieren zu könnten.



KAPRUN. Seit 2004 Fixpunkt im Freeride-Kalender: Der X Over Ride in Kaprun. Am 28. März geht der Big Mountain-Contest in die nächste Runde und lotst nationale und internationale Top-Rider in den Powder der Lakarschneid am Kitzsteinhorn, um ihnen alles abzuverlangen.

Für sie gilt es, die optimale Linie ins Contestface „Lakarschneid“ zu zeichnen, und auf den knapp 700 Höhenmetern vom Start bis ins Ziel, die Jury mit einem kontrollierten, stylishen, speedigen und technischen Run zu überzeugen. Diese wird dabei ein strenges Auge beweisen, schließlich stehen beim 3-Stern-Freeride World Qualifier 1100 Siegpunkte auf dem Spiel, die am Ende der Saison im Overall-Ranking über einen Startplatz in der Freeride World Tour 2021 mitentscheiden können.

Zuschauer gelangen ab 8.30 mit dem Gletscherjet 1 oder mit der Maiskogelbahn und der 3K K-onnection ins Eventgelände. Von hier aus hat man die Runs der Rider, Zielareal und Judges Place bestens im Blick, und kann bei Party oder Chill out den Freeridesport leben.

"Wildcard Competition"



Die X Over Ride & Shine 2020 – Wildcard Competition vergibt in diesem Jahr drei Startplätze für den Freeride-Contest am Kitzsteinhorn. Das heißt, drei Mal die Garantie auf pure Freeride-Action über das Face Lakarschneid. Und: Jede Wildcard beinhaltet auch ein Mentorship am Eventwochenende durch einen Rider mit X Over Ride-Erfahrung. Mit an Bord sind bereits Vorjahressieger Michi Strauss, Weltmeisterin Manuela Mandl und die ehemalige österreichische Freeride-Meisterin Jacoba Kriechmayr.

So kannst du gewinnen



Noch bis zum 20. März besten Action-Content, egal ob Video oder Foto, auf Instagram posten und die folgenden Seiten verlinken bzw. entsprechende Hashtags setzen: @xoverride, @kitzsteinhorn, @zellamseekaprun, #xor20, #xoverride, #mykitzsteinhorn, #zellamseekaprun, #riseandshine.

Die Vergabe der Wildcards erfolgt ebenfalls über Social Media. Unter allen Teilnehmern wird zudem ein Wochenende inklusive Unterkunft und Liftkarte für den X Over Ride 2020 verlost.

