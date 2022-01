Die EK Zeller Eisbären feierten einen harterkämpften Shootout-Sieg über das zweitplatzierte Migross Supermercati Asiago Hockey. Damit konnten die Eisbären auf den neunten Tabellenplatz klettern und vier Punkte für die Qualification Round B erobern.

ZELL AM SEE. Die Salzburger erwischten den besseren Start in die Begegnung und legten auf 2:0 vor. Asiago glich im Mitteldrittel aus. Zell legte zwar ein weiteres Mal vor, die Partie ging aber beim Spielstand von 3:3 in die Verlängerung. Nachdem diese torlos verlief sorgte Philip Putnik im Shootout für die Entscheidung.

Christian Jennes: "Es war ein sehr schnelles Spiel. Wir haben gewusst, dass wir gegen einen Titelanwärter spielen. Eisläuferisch sehr schnell, wir haben aber von Anfang an Druck gemacht, gut dagegen gehalten und die meiste Zeit im Spiel dominiert. Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, so kann man den Grunddurchgang abschließen. Jetzt sind wir motiviert für die Zwischenrunde."