Innovationsmacher trafen sich im Pinzgau

ZELL AM SEE (pew). Die Suche nach dem nächsten großen Ding beschäftigt alle Unternehmen weltweit und um dieser einen bahnbrechenden Neuerung ein Stückchen näher zu kommen gehen viele Firmen Kooperationen mit neuen Start-Ups ein. Dass diese Partnerschaften nicht immer einfach sind weiß Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senats der Wirtschaft. "Der Schritt mit jungen Kreativen zusammenzuarbeiten ist nicht immer so einfach, da wird es noch die ein oder andere Barriere zu überwinden geben, aber wir sehen immer wieder, dass dort, wo Kooperationen starten, viel Interessantes für beide Seiten herauskommt“, so Harrer.

Kreative Entdecker

Nick Kraguljac, Geschäftsführer von Zell-Metall, sieht ebenfalls einen durchaus positiven Mehrwert, der für beide Seiten, sowohl für das Unternehmen, als auch für das Start-Up, von Vorteil ist. Denn etablierte Unternehmen bringen die nötige Finanzkraft mit, die von den meisten Neugründungen benötigt wird. Im Gegenzug ermöglichen es die flexiblen und risikobereiteren Neo-Firmen es Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen und somit kreative und innovative Lösungsvorschläge auszuarbeiten. „Allerdings muss auch der Mut zur Veränderung gegeben sein.“, weiß Kraguljac.

Intensive Diskussion

Ein gesunder Dialog zum Abschluss des Programmes zeigte auf wie wichtig solche Foren sowohl für die Unternehmer, als auch für die Start-Ups, sind. Denn neben einem möglichen Zusammenführen der Parteien war es auch ein großes Anliegen bestehende Vorurteile zu beseitigen, neue Ideen zu generieren und Mut zur Umsetzung zu erwecken.