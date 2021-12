Wer mag sie nicht, die süße Verführung – gerade in der Advent- und Weihnachtszeit. Berger Feinste Confiserie in Lofer bietet hierfür auch im Winter Pâtisserie-Workshops an. Für alle "Schokoladenliebhaber", die wissen möchten, worauf es bei Schokolade und anderen Süßigkeiten ankommt, lohnt sich eine Teilnahme mit Sicherheit.

LOFER. "Bei den Workshops erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über Schokolade sowie über die Herstellung diverser Süßwaren", so Familie Berger.

Eintauchen in die Welt der Schokolade

In der Schauküche von Bergers Feinheit werden die Workshop-Teilnehmer laut Berger Feinste Confiserie von den beiden Pâtisseusen Astrid Millinger und Anna Berger in die Welt der Schokolade eingeführt.

Auch einen französischen Schwerpunkt gibt es – die Spezialität von Anna Berger. Dann werden Macarons, Tartes und Anderes zubereitet.

Foto: Berger Feinste Confiserie

Zu Hause nachmachen

Die Pâtisseurinnen zeigen den Besuchern, wie süße Meisterwerke entstehen und wie diese auch zu Hause selbstgemacht gelingen können. Sie verraten auch hilfreiche Tipps, auf wie viele unterschiedliche Arten Schokolade einsetzbar ist, so Berger Feinste Confiserie.

Pandemiebedingt keine Kurse

Das Team von Berger Feinste Confiserie bedauert laut eigenen Angaben sehr, dass bis auf Weiteres keine Pâtisserie-Workshops stattfinden können. Das Kursprogramm für das Jahr 2022 steht aber bereits.

Je nach Saison wechselt das Angebot der Workshops – auch Apfelstrudel steht, wenn möglich auf dem Kursprogramm.

Foto: Berger Feinste Confiserie

Kursprogramm für 2022

Dienstag, 22.03: "Die Welt der Schokolade"

Dienstag, 05.04: "Süße Ostergenüsse"

Freitag, 17.06: "Sommerliche Törtchen, Tartes und Petit fours"

Freitag, 28.10: "Französische Pâtisseriekunst" - Macarons, Croissants und Tartes

Für Kurse im Winter gibt es momentan laut Berger Confiserie noch keine fixierten Termine.

Saisonal abgestimmt

Das Pâtisserie-Kursprogramm richtet sich nach der jeweiligen Jahreszeit – so bietet jeder Workshop andere Einblicke rund um das Thema Schokolade.

Hubert Berger lässt sich gemeinsam mit seiner Tochter Anna immer wieder neue Kreationen einfallen – sowohl bei den Pralinen als auch beim Kuchen- und Tortenangebot.

Foto: Berger Feinste Confiserie

Wichtige Grundlagen

Gewisse Grundinformationen sind aber laut Confiserie Berger bei jedem Workshop die selben:

Infos zur Herstellung und richtigen Verarbeitung von Schokolade

Lagerung, Temperierung, Tipps und Tricks aus der Praxis, beispielsweise für Teige

die Teilnehmer sehen teilweise zu, werden aber auch aktiv in den Herstellungsprozess mit eingebunden

Wissenswertes rund um den Pâtisserie-Workshop

An jedem Pâtisserie-Kurs können maximal zwölf Personen teilnehmen

Pro Person sind Kurskosten in Höhe von 120 Euro brutto zu leisten

Die Kurse dauern jeweils vier Stunden, immer Freitags von 14 bis 18 Uhr

In der Kursgebühr enthalten sind die verwendeten Zutaten, die Rezeptunterlagen, eine Feinheit-Kochschürze, Verkostung der gefertigten Backwaren während des Kurses sowie Getränke

In der Winterzeit wird bei den Workshops auch auf das Backen von Keksen eingegangen.

Foto: Berger Feinste Confiserie

Kursanmeldung

Interessierte können sich unter folgender Telefonnummer + 43 6588.7616 oder E-Mailadresse schokolade@confiserie-berger.at zu den Pâtisserie-Workshops anmelden.

