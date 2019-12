Angehende Seilbahntechniker erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten.



ZELL AM SEE . Der Schmittenhöhebahn ist die Förderung des Nachwuchses besonders wichtig. Deshalb wurden für die Ausbildung der Lehrlinge des Betriebs ideale Rahmenbedingungen geschaffen, um einen bestmöglichen Einstieg in die Berufswelt zu gewährleisten. Lehrlingen steht während ihrer gesamten Lehrzeit ein sogenannter Lehrlings-Buddy – also ein Begleiter aus dem Betrieb – zur Verfügung, der den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite steht und ihnen wertvolle Tipps gibt.

Beruf voller Abwechslung



Einer der Lehrberufe, die die Schmittenhöhebahn anbietet, ist die Ausbildung zum Seilbahntechniker. Dabei handelt es sich auf jeden Fall um einen abwechslungsreichen Beruf mit einem spannenden Betätigungsfeld mit vielen Möglichkeiten: Neben der Bedienung, Wartung und Instandhaltung der Seilbahnanlagen stehen auch Themen wie die Behebung von Störungen an Seilbahn- und Liftanlagen am Lehrplan. Zusätzlich erhalten die Jugendlichen viele spannende Einblicke in Piste, Beschneiung, Wetter- und Lawinenkunde.

Celina Schuster schloss gerade ihr erstes Lehrjahr mit Auszeichnung ab. Sie berichtet begeistert von ihrer bisherigen Lehrzeit bei der Schmittenhöhebahn: "Für mich ist es sehr interessant zu sehen, was im Hintergrund eines Seilbahnbetriebs alles gemacht gehört und ich finde den Beruf sehr abwechslungsreich."