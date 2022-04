"Der Markt erholt sich, die Auftragslage ist gut." – Die Tecnica Group, die in Mittersill die Marken "Blizzard" und "Nordica" produziert, blickt positiv nach vorne. Aktuell ist man im "Ski Excellence Center" im Oberpinzgau mit der Produktion für die kommende Wintersaison beschäftigt.



MITTERSILL. Während sich fast jeder langsam, aber sicher auf den bevorstehenden Frühling und Sommer einstellt, ist die "Tecnica Group" schon einen Schritt weiter: In ihrer Produktionsfirma "Blizzard Sport" in Mittersill bereitet man sich bereits auf die kommende Wintersaison 2022/23 vor. Vor allem in den Sommermonaten läuft die Skiproduktion dort auf Hochtouren.

Alberto Zanatta: "Erfreuliches Umsatzplus"



Die vergangenen Jahre waren aufgrund der Corona-Pandemie und dem fehlenden Wintertourismus sowie steigende Rohstoff-, Transport- und Energiekosten auch für die Tecnica Group herausfordernd. Damals betonte Präsident Alberto Zanatta: "Der Tecnica Group und ihrer Produktionsfirma 'Blizzard Sport' in Mittersill geht es wirtschaftlich gut." Vor kurzem zog die Unternehmensgruppe Bilanz und vermeldete ein Umsatzplus von knapp zehn Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie.

"Der Tecnica Group und ihrer Produktionsfirma 'Blizzard Sport' in Mittersill geht es wirtschaftlich gut", sagt Alberto Zanatta, Präsident der Tecnica Group. ""Mein Dank für die Ergebnisse des vergangenen Jahres gilt besonders unseren über 3.400 MitarbeiterInnen."

Tourenski sind nach wie vor sehr gefragt



Die in Mittersill produzierten Marken Blizzard und Nordica waren gefragt, der Rückblick auf die (fast) abgelaufene Skisaison ist ein durchwegs positiver. "Die Skiindustrie spürt wieder Aufwind, der Markt erholt sich", erklärt Blizzard-Marketingleiter Thorsten Steiner. "Wir nähern uns dem Niveau von vor der Krise. Vor allem das Tourensegment boomt nach wie vor." Das spüre man auch in der derzeit laufenden Vororder-Phase, in der Sporthändler einen Großteil der Artikel für die kommende Wintersaison vorbestellen.

"In Mittersill spüren wir die gestiegene Nachfrage nach hochwertigen, heimischen Produkten", sagt Marektingleiter Thorsten Steiner.

Regionalität und Qualität stehen im Vordergrund

Dabei zeichnet sich auch ab, dass viele nach wie vor bewusst regionaler einkaufen. "Die Menschen greifen wieder vermehrt zu qualitativ hochwertigen Produkten aus der Heimat", erklärt Thorsten Steiner. Das komme der Tecnica Group zu Gute: Das "Ski Excellence Center" in Mittersill wurde im Jahr 1946 gegründet, 2006 wurde die Produktionsfirma Teil der italienischen Tecnica Group. "Seit Beginn werden in Mittersill kompetent und qualitativ hochwertig Ski hergestellt. Jahrelange Erfahrung trifft hier auf innovative Technologien und macht den Standort Mittersill zu einem bedeutenden Pfeiler in der Skiindustrie", betont der Marketingleiter.

Werden mehr Ski produziert, braucht man dafür auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese werden derzeit gesucht. Am Foto: Florian Haid, Celine Exenberger und Marketing-Leiter Thorsten Steiner im "Ski Excellence Center" der Tecnica Group in Mittersill.

Mehr Ski – mehr Mitarbeiter



Die Tecnica Group reagiert auf die gestiegene Nachfrage nach den Skiern aus Mittersill, indem die Anzahl der dort fest angestellten Mitarbeiter deutlich angehoben wird. Deshalb sei man derzeit auch auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern aus der Region, die Interesse und Freude an der Skiproduktion mitbringen.

Locken will man die künftigen Fabrikangestellten unter anderem mit einer "übertariflichen Bezahlung", die bereits vor den regulären Kollektivverhandlungen vereinbart wurde. Und: "'Handmade in Austria' ist nicht nur ein Versprechen für Qualität, sondern auch Motivation für viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", schließt Thorsten Steiner.

