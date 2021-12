Der Spar-Markt in Hinterglemm wurde im Dezember umgehend modernisiert. Jetzt hat es wieder geöffnet und bietet Kundinnen und Kunden ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis mitten im Ort. Täglich frisches Brot und Kaffee zum Mitnehmen sind ein Teil des Angebots.



HINTERGLEMM. Spar-Kaufmann Henrik Schrümpf und seine 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Grund zum Feiern: Der Supermarkt in Hinterglemm erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz und wurde vor Kurzem wiedereröffnet. Henrik Schrümpf hatte den Markt 2011 eröffnet . Nun wurde er komplett modernisiert.

Das Team von SPAR-Kaufmann Henkrik Schrümpf besteht aus 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie alle arbeiten seit dem Umbau in einem modernerem Geschäft.

Das neue Geschäft bietet auf fast 600 Quadratmetern Verkaufsfläche neben einer umfassenden Produktpalette und einer großen Auswahl an Obst- und Gemüsesorten alles für den täglichen Einkauf. Zusätzlich besticht der Spar-Markt mit einer neuen Fassade, modernem Design und neuen Ladenmöbeln, außerdem wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt.

Partyservice und frisches Brot



Neben dem ausgebauten Sortiment an regionalen Schmankerln setzt der Henrik Schrümpf auch weiterhin auf den bewährten Partyservice mit verschiedenen Platten, Partybrezen und belegten Brötchen. Brot und Gebäck kommen täglich frisch von der Bäckerei „Katschner Brot & Mehr“ aus Kaprun sowie der Bäckerei „Brotkultur“ aus Fieberbrunn. Zusätzlich verfügt der Supermarkt über eine "heiße Theke" sowie eine „Coffee-to-go“-Station.

