16.10.2017, 19:37 Uhr

Der "Bergkristall unter den österreichischen Wahlfahrtsorten".

Besuch in Maria Kirchental in St. Matin bei Lofer.

Etwas zur Entstehung: Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun gab den Auftrag zur Errichtung einer Kirche, nachdem sich an der Stätte zahlreiche Wunder ereignet hatten. Die Pläne für den Kirchenbau stammen von dem bedeutendsten österreichischen Barockarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach.Wir sind den Weg durch den Wald gegangen. Auf dem Weg sind Tafeln mit Interessantem und Wissenswerten zur Geschichte. Begleitet wird man die meiste Strecke von einem Bächlein das neben dem Vogelgesang eine beruhigende Stimmung verbreiten. Bei gemütlicher Gangart schafft der Wanderer/in den Weg zur Wahlfahrtkirche in einer Stunde. Gerade auch im Herbst ein lohnender Ausflug um die besonderer Stimmung in der Kirche auf sich wirken zu lassen.Weitere Infos unter Maria Kirchental