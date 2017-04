Ein klingender Abend

25.04.2017, 14:56 Uhr

Im vollen Saal sprang die Begeisterung der jungen Musikanten sofort auf das Publikum über. Grund für die Zusammenarbeit der beiden Musikkapellen ist, dass Christina Steiner (TMK Hollersbach) und Manuel Kaltenhauser (TMK Bramberg) derzeit das Jugendreferentenseminar des österreichischen Blasmusikverbands absolvieren und sich im Jänner entschlossen das Jugendorchester in dieser Form zu gründen. Die Beiden haben sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit der Musikkapellen zu verbessern und dem Kirchturmdenken im Vereinswesen entgegen zu wirken.Durch das gemeinsame Musizieren erlernen die Jungmusikanten kameradschaftlichen und freundschaftlichen Umgang und gemeinsames Arbeiten. Dieses Orchester dient auch zur Vorbereitung auf die „große“ Musikkapelle. Bei den „Jungmusiproben“ wird in aller Ruhe gelernt auf die Anweisungen des Kapellmeisters zu achten und die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten.Die beiden Jugendreferenten wollen das JOBH weiterführen und haben am 7.Juli ein Platzkonzert in Bramberg geplant.Christina Steiner und Manuel Kaltenhauser