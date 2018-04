18.04.2018, 08:45 Uhr

11 Lokale - 12 Bands - 1 Kirche

Hallo Pinzgau, wir kommen auch heuer wieder!!!Amist wieder Honky Tonk Zeit in Saalfelden. Mittlerweile weiß jeder im Pinzgau, was geboten ist, wenn im Herbst dasEinzug hält.Die Devise ist wie immer ganz einfach: einmal zahlen, überall dabei sein.Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und besuchen Sie das Honky Tonk Live Musik Festival am Samstag, 06. Oktober 2018 in Saalfelden.www.honky-tonk.de