Am 1.Mai findet am Schwimmbadparkplatz in Lofer das traditionelle Maifest des Trachtenvereins D'Stoaberger und der Bauernschützen Lofer statt.

Für Speis,Trank, Musik und Tanz (Schuhplattln) ist gesorgt und es findet auch eine Tombola mit dem Maibaum als Hauptpreis statt.

Beginn ist um 11 Uhr.

Findet nur bei Schönwetter statt.