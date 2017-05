Mehr Gewicht dem Gedicht: Wie der helle Morgen eines Tages

07.05.2017, 07:30 Uhr

Es ist ein Wunder,dass sich in Dir eine ganze Weltan das Licht durchkämpft.Und Du daraus NEU entstehst.Du gingst über das Grabdeiner Wünsche.Unter Dir der kalte Stein,der sich über deinen Tränen schloss.Der Sinn war in der Erde versunken.war untergegangen in deinenungeweinten Tränen.Menschen kehrten sich ab!Du hattest vergessen,dass du schön bist.Wie der helle Morgen eines Tages,an dem NICHTS unmöglich ist!Spricht nicht der Sonnenaufgangvon den vielen Möglichkeiten,die der neue Tag birgt,weil NICHTS endgültig ist?