Radio Salzburg Schlagerparty auf der MS Schmittenhöhe

26.04.2018, 13:03 Uhr

Mit Wolfgang ZanonWer gerne das Tanzbein schwingt und sich von den aktuellen Schlagerhits mitreißen lässt, der ist bei der Schlagerparty auf der MS Schmittenhöhe genau richtig. ORF Radio Salzburg Moderator Wolfgang Zanon sorgt für eine unvergessliche Schlagernacht.Meet & Greet mit Julia BuchnerFreuen Sie sich auf einen Gastauftritt von Julia Buchner. Die Pinzgauer Schlagersängerin präsentiert ihre neue Single „Ohne Dich“, plaudert mit Wolfgang Zanon über aktuelles aus ihrem Leben als Schlagersängerin und gibt Autogramme für alle Fans.

Abfahrt: 19.30 Uhr, Esplanade Zell am SeeDauer: 19.30 – 22.30 UhrTickets: ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.Preis: Erwachsene € 20,-KontaktEsplanade5700 Zell am SeeT. +43 6542 789-211E-Mail: infocenter@schmitten.at