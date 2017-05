38. Internationale Jazzfestival Saalfelden

AT

Experimentelle Jazzklänge inmitten einer gewaltigen Berglandschaft, zeitgenössische Töne auf urigen Almen, ausgelassenes Feiern im Stadtzentrum Saalfeldens – während des namhaften Jazzfestivals Saalfelden verwandeln sich Stadt und Berg jährlich in die Hochburg des Jazz. 1978 noch auf der „Ranch“, danach in der Zeltstadt in Ramseiden, begeistern die innovativsten Spielarten international renommierter Jazzkünstler heute auf mehreren Bühnen Besucher aus der ganzen Welt.