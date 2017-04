29.04.2017, 19:14 Uhr

Viele Bilder vom 7. Puch - Oldtimer Treffen in Zell am See.

Die Leidenschaft für eine österreichische Kultmarke. Ob es nun ein Moped (MS 50, DS 50) oder Motorräder, Motorfahrräder, Puch Geländeautos sowie Fiat und VW Klassiker verschiedener Jahrzehnte, sind. Alle haben eines Gemeinsam, sie werden gehegt und gepflegt um seinen Besitzer noch lange Freude zu machen.Bei der heurigen Veranstaltung haben sich über 70 Teilnehmer angemeldet. Es war wieder einmal Gelegenheit sich auszutauschen und Fach zu simpel`n.Für den Oldtimer-Stammtisch Kupferkessel in Zell am See gibt es in Sachen Tradition bei Fahrzeugen nur eines: Puch. Warum das so ist, fasst Gerhard Danzl, selbst leidenschaftlicher Puch-Fahrer, so zusammen: "Puch ist eine österreichische Marke mit großer Tradition, das Unternehmen hat außergewöhnliche Sachen gebaut, die nicht in Vergessenheit geraten sollen."Gerhard Danzl und seine Helfer habe wieder eine tolles Puch-Oldtimer Treffen, auf die Beine gestellt.Für das leibliche Wohl sorgte in gewohnter Weise das Team vom Kupferkessel. Auch Fan Artikel konnten erworben werden.