9. Pinzgauer Puch und Oldtimer Treffen!

28.04.2018, 21:14 Uhr

Bilder vom 9. Puch & Oldtimer Treffen in Zell am See.

Bereits zum neunten Mal fand am 28.04.2018 fand das Puch und Oldtimer Treffen in Zell am See statt. Bei Kaiserwetter fanden sich über hundert Teilnehmer ein. Der älteste Teilnehmer war 79 Jahre, der jüngste 17. Fahrzeuge aus dem Jahr 1939 und jünger. Eine Augenweide für Oldtimerliebhaber. Teilnehmer aus dem benachbarten Tirol und der Steiermark sind schon Stammgäste. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde mir Foto, Erinnerungsnadel. Für Speis und Trank sorgte das Team vom Kupferkessel und vom Oldtimer Stammtisch. Es wurde viel Fach-ge-simpelt und gefeiert.Eine gelungen Veranstaltung mit Gerhard Danzl und sein Team.