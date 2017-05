Alle Freunde, Mitglieder und „Engel von RollOn Austria“ laden wir ein, beim MARIENSINGEN ein wenig Ruhe und Kraft zu tanken.

MARIENSINGEN

in der Wallfahrtskirche Maria Kirchental

am Samstag, den 20. Mai 2017

um 19.00 Uhr



Gleichzeitig wollen wir der Gottesmutter unsere Sorgen anvertrauen und die vielen Menschen, die uns bei RollOn begleiten und unterstützen unter ihren „Schutzmantel“ stellen. Anschließend feiern wir UNSER ALLER LEBEN bei Musik & Tanz im Gasthof Bad Hochmoos - Wildmoos 3, 5092 St. Martin bei Lofer.



Wir von RollOn Austria möchten am 20. Mai ein „lebensfrohes Zeichen“ setzen. Auf Euer Kommen freut sich in dankbarer Verbundenheit.

Eure Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria







Verein RollOn Austria – „Wir sind behindert“

Marianne Hengl

Obfrau

Leopoldstr. 3 / 2

6020 Innsbruck



0043 (0)512 551128

0043 (0)5234 65502

0043 (0)664 2237477

m.hengl@rollon.at

www.rollon.at