Auszeit für Eltern

03.05.2017, 10:57 Uhr

Eltern von beeinträchtigten Kindern fehlt oft genau diese Zeit.Ein engagiertes Team aus Fachkräften und Studenten macht dies einmal im Monat möglich. Das Projekt „Auszeit“ findet in der Lebenshilfewerkstätte in Schüttdorf statt. Viele verschiedene Aktivitäten, sowie Ausflüge machen diese Tage zu unvergesslichen Erlebnissen für Kinder mit/ohne Beeinträchtigung. Am nächsten Auszeittag Samstag, 20. Mai geht's in den Wildpark „Ferleiten“!Anmeldungen und Infos: auszeit-pinzgau@gmx.at oder 0664/3993506Termine auch auf Facebook unter „Auszeit im Bundesland Salzburg“.Das Auszeit-Team freut sich auf neue Gesichter!