Autohaus Breituß

10.05.2017, 13:35 Uhr

Mit umfassenden Investitionen (in der Höhe von rund 1,2 Mio. Euro), die heimischen Gewerbebetrieben zu Gute kamen, wurde ein neuer Land Rover-Schauraum errichtet. Der neue Schauraum in Saalfelden wird seinen Kunden auf 550 m2 Ausstellungsfläche in exklusivem Ambiente die Fahrzeuge der Marke Land Rover anbieten.Bestens gerüstet für die Präsentation des neuen Land Rover Discovery präsentiert sich die Land Rover-Markenwelt. Natürliche Materialien ergeben eine warme Atmosphäre, interpretiert in zeitgemäßem Möbel- und Accessoire-Design. Der Land Rover-Schauraum bietet Platz für 10 Fahrzeuge, um Kunden die Ausstattungsvielfalt der Land Rover-Palette ausführlich zeigen zu können.Ein ausgewähltes und geschultes Team von 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, geführt von Herbert Breitfuß, sorgt im Autohaus Breitfuß für exzellente Beratung der Land Rover-Kunden.Das Autohaus Breitfuß: Geschichte und GeschäftsführungDas Autohaus Breitfuß ist ein traditionsreiches Autohaus im Pinzgau. Gegründet 1978 von Vater Herbert Breitfuß senior. Seit 1985 wird der Betrieb von Herbert Breitfuß geführt.1992 startete der Vertrag mit Land Rover, es folgte der Anbau von Lager, Werkstätte und Betriebswohnung. 1991 wurde eine zweite Ausstellungshalle gebaut. Mit dem Bau von3 Waschplätzen wurde 1998 die Erweiterung verwirklicht. Die Familie Breitfuß und ihre Mitarbeiter legen im täglichen Geschäft besonderen Wert auf die Nähe zum Kunden und die Region.###Fotos vom Autohaus Breitfuß finden Sie bitte am beigelegten USB-Stick. Eine erweiterte Auswahl ist auf direkte Anfrage erhältlich, ebenso Fotos von der Eröffnungsfeier.AutohausHerbert Breitfuß GmbHIndustriestraße 4A-5760 SaalfeldenTel. 06582 / 725 21-0Herr Breitfuß Tel. 0664 / 84 74 171E-Mail: landrover@autobreitfuss.atwww.auto-breitfuss.at