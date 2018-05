Bramberg: Kabarett "Fred auf Reisen" begeisterte das Publikum

01.05.2018, 10:43 Uhr

Der Kabarettist Alfred Hofer alias "Fred – Da Hofara" feierte eine gelunge Premiere im Veranstaltungszentrum "Lebensraum".

BRAMBERG / MÜHLBACH. Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Fred auf Reisen" begeisterte der Pinzgauer Jung und Alt. Es blieb keine Auge trocken, als auch seine Brüder „die Leinwand“ betraten.Egal ob „Brennholzersatz Viktor", wie der jüngste Bruder der Hofaras gerne genannt wird oder Hans, der eher still im Hintergrund wirkte - alle drei Fred-Charaktere brachten ihre ganz eigene Note mit auf die Bühne.Fred also zog vom Pinzgau aus in die weite Welt und seine erlebten Geschichten brachte er nun äußerst gelungen in kurzen Sketches auf die Bühne und sorgte damit gleich dreimal für je zweistündigen Lachmuskelalarm.Mehr Informationen folgen...