CD Präsentation der “Wildkogel Buam“ im Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill!

20.09.2018, 21:29 Uhr

Am 19. September war es soweit und die “Wildkogel Buam“ Lukas (17 J.) und Christoph (18 J.) aus Bramberg konnten nach monatelanger Arbeit im RIMIX-Tonstudio in Eschenau ihre TOP CD präsentieren.

Gemeinsam mit ihren Musikerfreunden Freddy Pfister (ehemals Zillertaler Schürzenjäger) und Gregor Machater von der Freddy Pfister Band, dem Harmonika Talent Emmi Klinger, dem Mundart Genie „Stürmi“ und der Band Johanns Erben brachte das junge Musiker Duo das Nationalparkzentrum zum Beben.400 Musikfans wurde an diesem Abend ein wirklich sensationelles Programm geboten. 12 Titel von Volksmusik bis zum Schlager zeigen die Bandbreite der beiden Bramberger. Mittlerweile sind die Jungs ja auch keine Unbekannten mehr und haben bald auch Ihren nächsten TV Auftritt bei FolxTV in Slowenien.Zum Abschluss des Abends wurde den Besuchern auch noch das neue Video, welches Sie zum Titel „Tschü dei Lebm“ gemacht haben präsentiert.Man kann den jungen Musikern zu dieser sehr gelungenen Veranstaltung nur gratulieren und ihnen für die Zukunft das Allerbeste wünschen.Ihre CD ist natürlich bei den Live Auftritten, sowie auf allen Download Portalen erhältlich. Auch über den Online Shop von RIMIX kann die CD in kürze bestellt werden.