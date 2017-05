Country-Fans und Trucker feiern in Maishofen

11.05.2017, 16:03 Uhr

Was wäre das Trucker- und Countryfestival in Maishofen ohne mitreißende Livemusik? Heuer dürfen sich die Festivalbesucher ab 13 Uhr auf die Bands „Still Country“, „Göko & Co“, „Texas Train“ und „John TC & the Troubleshooters“ freuen. Erwartet werden auch wieder Line-Dance-Gruppen aus Österreich und den angrenzenden Ländern. Eines der Highlights ist ab 14 Uhr eine große Tombola mit tollen Preisen. Die Fans großer Trucks dürfen sich auf Mitfahrgelegenheiten freuen, angeboten werden auch Ausflüge auf einen Panoramakran. Vor Ort können die Besucher unter meisterlicher Anleitung Hufeisen schmieden. Die Polizeihundestaffel wird um 15 Uhr mit einer Vorführung begeistern. Für die kleinen Besucher gibt es bei Schönwetter eine große Hüpfburg, Kinderschminken und Pferde zum Mitreiten. Fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt – es gibt Köstlichkeiten vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.Samstag, dem 20. Mai 2017, ab 11 Uhr, bei der Versteigerungshalle in Maishofen, Mayerhoferstrasse 12. Eintritt für Erwachsene 7 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ist der Eintritt frei!Weitere Informationen zur Stoabockpass Lenzing gibt es auf Facebook!