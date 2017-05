Elisabethkapelle - Auf den Spuren der Kaiserin " Sissi "auf der der Schmittenhöhe - Zell am See

04.05.2017, 19:19 Uhr

Besuch der Kaiserin in Zell am See

Am 7. August 1885 kam um 8 Uhr abends Kaiserin Elisabeth – Sisi – mit dem Seperathofzug in Zell am See an, und stieg im damaligen Hotel Elisabeth, welches heute nicht mehr besteht, ab.Vor dem Bau der Schmittenhöhebahn wurden die Gäste mit dem Schmitten-Wagerl, einem Pferdegespann, über einen Reitweg auf die Schmittenhöhe gebracht. Elisabeth wollte aber nicht mit diesem transportiert werden und ging daher am 9. August 1885 um 1 Uhr nachts mit dem Bergführer Anton Ulmann aus Zell am See auf die Schmittenhöhe, um den traumhaften Sonnenaufgang zu erleben.Über den mäßig steil angelegten Reitweg dauerte der Aufstieg ca. 3 Stunden. Elisabeth schaffte als begeisterte Bergsteigerin diesen Aufstieg in nur 2 Stunden und 16 Minuten. Sie tat alles um ihren Körper schlank und gesund zu erhalten, so wanderte und focht Sisi gerne.wiki : http://www.schmitten.at/de/sommer/kunst-kultur/sis...