Verliebt – Verlobt – Verheiratet? Was vor nicht allzu langer Zeit meistens stimmte, passt heute oft nicht mehr zur Lebensrealität junger Menschen. Man verliebt sich, man wird ein Paar – aber heiraten? Nein, jetzt noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Dass Kirche für verlobte und verheiratete Paare durchaus Aktivitäten zu bieten hat, ist hinlänglich bekannt. Dass es aber auch ein Angebot für junge, verliebte Paare gibt, ist – zumindest im Pinzgau – neu. Die Katholische Jugend Salzburg – Region Pinzgau lädt herzlich ein zum Gottesdienst für Pärchen und Verliebte. Dieser findet am Samstag, dem 6. Mai um 18 Uhr in der Filialkirche Aufhausen/Piesendorf statt.