"Grenzenlos" oder nur der Himmel ist das Limit

12.09.2018, 22:53 Uhr

Julia Buchner singt "Grenzenlos". Es ist ihre neue, insgesamt achte Single. Ein Popsong mit mehr autobiografischem Inhalt als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

"Grenzenlos" darf durchaus als Liebeslied gesehen werden, doch spiegelt das Lied auch Julias Leben wieder, ihre Liebe zu ihrer Musik. Ihren Werdegang, der mit der Musikhauptschule Zell am See begann und anschließend im Musikgymnasium in Bad Hofgastein weitergeführt wurde.Seit Jahren steht sie auf der Bühne, hat sich dem modernen Schlager verschrieben, diesen Grenzgängen hinüber zum Pop. Erste Charterfolge 2015, Radioplays in schöner Regelmäßigkeit (mit Ihrer letzten Single auf Platz 4 der Airplay Charts) und der Härte des Showgeschäftes tritt sie mit viel Phantasie, Ausdauer, Bodenständigkeit und Kreativität entgegen. Sie kann singen und ihr Publikum mit ihren Songs und ihrer natürlichen, bescheidenen Art begeistern. Und das weiß sie. Sie hat es oft genug bewiesen. Bei ihren Auftritten genauso wie vor den Kindern, die der ausgebildeten Kindergartenpädagogin jeden Tag im Job von den Eltern anvertraut werden.Nur der Himmel ist das Limit – das darf, trotz aller Bodenständigkeit, ruhig als Julias Motto angesehen werden. Die Mitt-Zwanzigerin geht dabei kontinuierlich ihren Weg. Ein gut gefüllter Terminkalender zeigt, dass man sich um Julia und ihre Karriere keine Sorgen machen muss.Sieben Singles und ein Album stehen in der Discografie. Jetzt ist Single Nummer 8 am Start. "Grenzenlos" – der Titel ist Programm! Und auch ihr Name: Buchner. Da steckt die ‚Buche‘ drin und Julias geheime Liebe gehört, ganz andere Baustelle, dem Holz. Aber das ist eine andere Geschichte…