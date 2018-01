Junior-Regionaut rockt die Schipiste - 33 Jahre Wennsergletscher am 14. Jänner

05.01.2018, 15:57 Uhr

33 Jahre Wennsergletscher - Feier am 14. Jänner 2018 ab 13.00 Uhr geht's los!

Nach der ersten Medaille müssen die Schifahrerkünste natürlich gleich weiter geübt werden. Dazu ist der Wennsergletscher in Bramberg ideal. Auch das Fahren mit dem Tellerlift geht nach einigen Fahrten mit Oma und Opa bereits alleine. Schifahren ist ja so "cool", meinte dazu Junior-Regionaut Julian. Und nach dem Schifahren wird noch der Mini-Bob und der "Pocka" (Schlitten) ausgepackt, auch dies ist am "Wennsergletscher" möglich. Und zum Abschluss gibt´s natürlich ein Schiwasser in Hartl´s Gletscherblick, welches am 14. Jänner offiziell eröffnet wird.

Der "Wennsergletscher", wie er von den Einheimischen genannt wird, ist der einzige "Gletscher" welcher sich im Tal befindet. Auch nach 33 Jahren ist der "Wennsergletscher" beliebt bei Alt und Jung, den er ist der ideale Schihang (mit einem Schlepp- u. Tellerlift) um das Schifahren zu lernen, oder für Wiedereinsteiger zum Perfektionieren. In unserer Jugendzeit verbrachten wir hier Schischultage, damals noch "Buttererfeld" genannt. Auch Julian Regionaut Julian lernte heuer in den Ferien hier das Schifahren.Tag der offenen Tür mit freier Benützung der Anlagen (Schlepplifte und Tubingbahn)33 Jahre Wennsergletscher und Eröffnung "Hartl's Gletscherblick"Vollgas mit den SALZACHTALER MANDERGratis Kaffee und KuchenKinderprogramm ...