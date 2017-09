Wildkogel Buam gewinnen Talentwettbewerb in Ellmau!

30.09.2017, 20:26 Uhr

Am Freitag, dem 29.September sicherten sich Lukas (16) und Christoph (17) aus Bramberg den Sieg beim Talentwettbewerb, welcher während der Veranstaltung "Alpenländischer Musikherbst" in Ellmau ausgetragen wurde.Mit einem Medley aus Hits der Volksmusik brachten die Wildkogel Buam das Festzelt zum Beben und konnten sich so den Sieg bei diesem Bewerb sichern.Standing Ovations und ein zusätzlicher Auftritt am Samstag (30.09), gemeinsam mit Hansi Hinterseer, dem Nockalm Quintett und Anita und Alexandra Hofmann machte die zwei jungen oberpinzgauer Musiker einfach sprachlos und sehr stolz.Natürlich kommen solche Erfolge nicht von selbst, sondern sind das Ergebnis von jahrelanger und disziplinierter Arbeit, um sich immer weiter zu verbessern.