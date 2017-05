160 Jahre TMK Uttendorf - das wurde gebührend gefeiert

12.05.2017, 09:36 Uhr

Am Freitag stand dieauf dem Programm. Mithilfe der Tauernkogler Plattlergruppe, der Trommlreitmusi und dem Duo Absolut wurde der Abend im festlichen Galazelt zur Ballnacht. Die Wahl zum Trachtenpaar um Mitternacht und die Verlosung begehrter Tombola-Preise bescherte der Galanacht einen würdigen Abschluss.

Das vielfältige Programm begeisterte die Zuhörer

Der Samstag bildete den eigentlichen des Wochenendes. Mit den "Bläserkids" wurde das mit Spannung erwarteteder Trachtenmusikkapelle eröffnet. Mit dem ersten Stück der TMK Uttendorf „Starchaser“ begeisterte die Musikkapelle unter der musikalischen Leitung von Martin Frauenschuh. Darauf folgte die anspruchsvolle Ouvertüre „The Seventh Night of July“ und das Solostück „Zirkus Renz“ von Elias Entfellner auf dem Xylophon. Für traditionelle Klänge sorgten die Stücke „Das ist mein Leben“ und „Carrara Marsch“.Nach der Pause ging es modern mit Jazz und Swing weiter. Die Stücke „Toto in Conzert“, „Jazz Waltz Nr. 1“ und „Glenn Miller Medley“ wurden durch die TMKU mit ihren Solisten zu einem besonderen musikalischen Erlebnis.Zu guter Letzt rundete „Music was my first love“ das Programm stimmig ab. Mit den beiden Zugaben „Wetten dass?“ und dem 47er Regimentsmarsch, dirigiert von Ehrenkapellmeister Franz Möschl, entließ die TMK Uttendorf ihre Zuhörer in einen gemütlichen Abend.Im Anschluss an das Jubiläumskonzert spielte die Gruppe 4 Austria, welche mit Austropop-Hits für eine entspannte Atmosphäre sorgte.Text & Fotos: TMK Uttendorf