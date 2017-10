30 Jahre Tanzen ab der Lebensmitte in Land und Stadt Salzburg

20.10.2017, 10:55 Uhr

Dieses Jubiläum haben wir, ca. 230 TänzerInnen mit dem Tanzfest am 18.10.2017im Kultur- und Kongresshaus Am Dom in St. Johann im Pongau genossen.Aus allen Gauen Salzburgs sind wir angereist.Mit schwungvoller Musik aus diesen 30 vergangenen Jahren führten uns unsere kompetenten Tanzleiterinnen mit ihren Ansagen durch die Vielfalt der Choreografien. Konzentriert sein, Schritte machen, gemeinsam Lachen und Plaudern, aber auch einfach sich in der Runde wohlfühlen, ein wunderbarer kurzweiliger Tag ging rasch vorbei.Neugierig geworden? „treffpunkt:Tanz“, „Tanzen ab der Lebensmitte“Tanzmöglichkeiten und weitere Informationen kannst du auf unserer homepage:www.tanzenabderlebensmitte.at nachlesen.Komm einfach vorbei.