"Alpenglühen" - Klartext mit Sebastian Kurz

Am 04. Mai 2017 um 18:00 Uhr lädt die Schmittenhöhebahn AG im Rahmen der Veranstaltung „Alpenglühen – Innovative Gespräche zu brennenden Themen“ zum Vortrag mit Sebastian Kurz ins Ferry Porsche Congress Center in Zell am See.Sebastian Kurz ist seit 2011 in der Regierung. Damals wurde er zum Staatsekretär für Integration ernannt. Der von ihm geprägte Leitsatz „Integration durch Leistung" und das dahinterstehenden Prinzip von „Fördern und Fordern" haben die Integrationspolitik in Österreich nachhaltig verändert. Erstmals wurde ein sachlicher Zugang zum Thema etabliert.

Gemeinsam mit seinem Team vertritt er seit 2013 als Minister für Europa, Integration und Äußeres die Interessen Österreichs in Europa und der Welt. Dabei konnten schon wichtige Erfolge für Österreich erreicht werden. Unter anderem konnte durch die Schließung der Westbalkanroute der Zustrom an Flüchtlingen massiv reduziert werden. Gleichzeitig ist ihm mit dem neuen Integrationsgesetz ein weiterer wichtiger Schritt für das Zusammenleben in Österreich gelungen.Sebastian Kurz steht für eine neue Art Politik zu machen. Das heißt, Probleme offen anzusprechen und Dinge beim Namen zu nennen. Vor allem bedeutet es aber, zuzuhören und gemeinsam über Anliegen, Sorgen und Ideen diskutieren zu können – dazu ist er am 04. Mai 2017 in Zell am See.