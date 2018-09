Alpinunfall im Pinzgau

08.09.2018, 13:43 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am Vormittag des 8. September 2018 stieg eine Gruppe von sechs oberösterreichischen Urlaubern vom Sonntagshorn in Lofer ab, wobei eine 51-jährige Wanderin im nassen Gelände ausrutschte. Durch den Sturz verletzte sich die Oberösterreicherin unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich keine.