Atommüll in Nationalparknähe bzw. im Mittersiller Ammertal?

25.04.2018, 11:28 Uhr

Nationalparkdirektor Wolfgang Urban macht sich persönlich keine Sorgen

Ammertal bei Mittersill

MITTERSILL / ÖSTERREICH. Angesichts der aktuellen Schlagzeilen in Tageszeitungen sowie in Radio und Fernsehen haben sich viele Pinzgauer erschrocken: Wie es heißt, muss es nach dem Jahr 2045 - bis dahin ist das Zwischenlager in Seibersdorf gesichert - der nukleare Abfall aus Industrie, Forschung und Medizin (insgesamt 3.600 Kubikmeter) - einen neuen Platz für den Müll geben.Als einer von mehreren geeigneten Standorten ist auch das Ammertal in Mittersill genannt worden; dieses befindet sich in Nachbarschaft mit dem Nationalpark Hohe Tauern.

"Ich mache mir keine Sorgen..."

Wir haben vorerst bei Nationalparkdirektor Wolfgang Urban nachgefragt, der von diesen Plänen seitens des Bundes noch nichts gehört hatte. Er meinte im BB-Gespräch: "Einen sogenannten "Vorgarten' zum Nationalpark gibt es nicht, entweder ein Gebiet liegt im Nationalpark oder nicht. Das Ammertal gehört definitiv nicht zum Nationalpark; wegen der dortigen Felbertauernstraße und der Ölleitung ist er Park hier durchschnitten. Ich mache mir in dieser Sache auch als Mittersiller Bürger keine Sorgen, denn bei uns in Österreich sind die Gesetze derartig streng und genau, dass da bestimmt noch etliche Verfahren abgewickelt werden müssen. Und direkt im Nationalpark wäre jegliche Ablagern von Abfall gesetzlich sowieso unmöglich."