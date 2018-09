Ausflugsziele im Nationalpark - ein Hit für Kinder

12.09.2018, 10:44 Uhr

Es sind beindruckende Zahlen, die belegen, wie sehr der Nationalpark bei den jungen Leuten „zieht“: Pro Jahr sind 6.900 Schülerinnen und Schüler bei 350 Exkursionen in den Hohen Tauern dabei. In den vergangenen fünf Jahren gab es insgesamt knapp 2.000 Exkursionen, an denen rund 38.000 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Dazu bietet die Nationalparkverwaltung jedes Jahr verschiedene Schulprogramme an, etwa Wasser- und Klimaschule, Trinkwassertage, die Aktion „Der Nationalpark kommt in die Stadt“, Partnerschulfeste oder auch Führungen durch die Nationalpark-Welten.

Partnerschulen mit noch mehr Vorteilen

„Viele dieser Angebote sind für die Schulen dank Sponsoren kostenlos zu buchen“, ist Landesrätin Hutter zufrieden. Und sie weist auf ein weiteres „Zuckerl“ hin, das die Nationalparkverwaltung vor einigen Jahren für die Schulen der Region gestartet hat: Die Partnerschulen. Sie können noch mehr Gratis-Angebote als andere nützen. „43 Schulen aller Typen mit insgesamt rund 5.100 Kindern haben eine derartige Vereinbarung mit dem Nationalpark abgeschlossen", berichtet Hutter.Text: LMZ