Beim Fotografieren schaut man genauer – #einfachnäherdran

22.04.2017, 00:30 Uhr

Rudi Roozen erzählt, warum er auf meinbezirk.at Leserreporter (Regionaut) ist.

Rudi RoozenSaalfelden am Steinernen Meer im Bezirk Zell am See2012"Wenn Du hinfällst, steh auf, klopf dir den Staub von der Hose, schau vielleicht nochmals zurück und dann geh deinen Weg weiter."Besonders gerne schreibt Rudi über die Natur und ihre Schönheit. Mal in Texten und mal in Gedichtform. "Oft muss man zweimal hinschauen um die Schönheit zu erfassen", sagt er: "Beim Fotografieren schaut man genauer." Am frühen Morgen wechseln die Eindrücke sehr schnell und sehr verschieden: Dann ist es für den Pinzgauer am Schönsten: "Vor allem findet man hier die nötige Ruhe und Gelassenheit, die man im Alltag oft vermisst."

