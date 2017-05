05.05.2017, 16:27 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

BRAMBERG. In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 2017 versuchte ein unbekannter Täter in einen Supermarkt im Gemeindegebiet von Bramberg am Wildkogel einzubrechen.Der unbekannte Täter wollte sich durch Gewalteinwirkung auf das Schloss Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten verschaffen. Es kam jedoch zu keiner Vollendung der Tat.Der entstandene Schaden ist bislang unbekannt. Weitere Ermittlungen laufen.