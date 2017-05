04.05.2017, 15:02 Uhr

Zum ersten Mal eine Frau...

Zum ersten Mal in der Geschichte des PGR in Bruck wurde eine Frau an die Spitze gewählt. Elisabeth Meusburger freut sich auf die kommende Aufgabe und bittet den gesamten Pfarrgemeinderat um gute Zusammenarbeit und um aktives Mitwirken für ein lebendiges Pfarrleben.(Text: Patrick Seiwald)