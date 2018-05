06.05.2018, 08:05 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Im Gemeindegebiet von Bruck an der Glocknerstraße kam ein 64-jähriger Rennradfahrer am 05. Mai 2018 gegen 14.45 Uhr in Folge eines Ausweichmanövers zu Sturz, nachdem ihn die Lenkerin eines PKW überholt und kurz danach vor ihm rechts abgebogen war. Der Radfahrer der einen Helm trug wurde mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht.