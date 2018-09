Das war die Premiere der Casino-Golftage in Zell am See-Kaprun!

19.09.2018, 13:38 Uhr

Die Besonderheiten: Eine schwimmende Insel am Zeller See, One-Shot-Abende, die Gewinnchance auf 100.000 Euro oder auf einen Audi Q2 sowie tolle Abendstimmung im Casino.

"One-Shot" / Schmitten Downhill Golf / Tauern Spa Trophy

ZELL AM SEE / KAPRUN. Die Premiere dieser Veranstaltung fand vom 13. bis 16. September 2018 statt. Das abwechslungsreiche Golfprogramm ließ an diesem verlängerten Wochenende keine Wünsche offen und punktete vor allem mit dem Faktor Erlebnis und den Hole-in-One Festspielen.Beim "One Shot" hätte ein Hole-in-One 100.000 Euro und beim Schmitten Downhill Golf und der Tauern Spa Trophy jeweils einen Audi Q2 eingebracht. Ganz knapp wurde kein Hole-in-One geschafft , beim "One Shot"trafen aber einige Teilnehmer auf das schwimmende Green am Zeller See. Dass die Gewinne nicht an den Mann bzw. an die Frau gingen, tat der ausgezeichneten Stimmung allerdings keinerlei Abbruch.

Eröffnet wurden die Casino-Golf-Tage am Donnerstag mit der Zell am See-Kaprun Trophy. Dieses sogenannte Stableford-Turnier fand am Golfplatz Kitzsteinhorn statt - anschließendes Barbecue und Siegerehrung beim Restaurant inklusive.Später gab es beim One Shot im Zeller Casino im Grand Hotel erstmals die Chance auf 100.000 Euro. Von der Panorama-Terrasse aus wurde auf ein etwa 120 Meter entferntes schwimmendes Inselgreen am Zeller See abgeschlagen. Dutzende Golfinteressierte versuchten ihr Glück!Weiter ging es am Freitag mit der Sporthotel Alpin Gala Trophy am Golfplatz Schmittenhöhe mit knapp 80 Startern. Auch an diesem Abend lud wieder der "One Shot" ins Zeller Casino bei einzigartiger Abendstimmung am See mit Feuer und Nebelinstallationen am Inselgreen und auf der Terrasse. Mit Spannung schaute man den Golfern beim Abschlag zu. Auch jeder Besucher des Casinos konnte spontan teilnehmen. Zudem wurde bei der "Putting Challenge" Geld für die Golfjugend des Golfplatzes gesammelt.Beim mittlerweile 10. Schmitten Downhill Golfturnier am 15. September rief wieder einmal der Berg und es ging für alle Teilnehmer auf 2.000 m Seehöhe. Bei der ausgebuchten Trophy mit 88 Startern wurde im "Texas Scramble" in 4er Teams über 11 Löcher bis zur Areitalm abgeschlagen.Den feierlichen Abschluss der Casino-Golftage von Zell am See-Kaprun bildete schließlich der Tauern Spa Golf Cup am Sonntag. Die beiden Turniere am Samstag und Sonntag komplettierten die Hole-in-One-Festspiele mit der Gewinnmöglichkeit von jeweils einem Audi Q2.Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun: "Die neuen Casino-Golftage wurden ins Leben gerufen, um unsere Vielfalt an Event- und Sportmöglichkeiten herauszustreichen und besonders das Thema Golf hervorzuheben. Wir sind sehr stolz darauf, eine absolute Neuheit geschaffen zu haben, bei der der Golfsport in all seinen Facetten einzigartig und völlig innovativ erlebbar wurde. Wir in Zell am See-Kaprun sehen es außerdem als unsere Aufgabe, das Thema Golf innovativ und neuwertig darzustellen, Golf-Reisen zu fördern und Golffans zu uns zu bringen. Denn wir haben hier mit den beiden 18 Loch Golfplätzen großartige Möglichkeiten. Das Casino direkt am Zeller See bietet ein tolles Ambiente und unsere vielfältige Landschaft von Gletscher, Bergen und See hält den perfekten Rahmen für das Schmitten Downhill Golf oder auch die Ski & Golf WM im Mai am Gletscher.“Alexandra Hosp, Marketingleiterin Zell am See-Kaprun Tourismus: „Wir möchten uns bei allen Partnern für die großartige Zusammenarbeit bedanken, die die Casino Golftage zu diesem besonderen Highlight gemacht haben. Allen voran dem Casino Zell am See, dem Golfclub Zell am See-Kaprun, dem Organisationsteam Schmitten Donwnhill und den Hotelpartnern Tauern SPA und Sporthotel Alpin. Wir freuen uns schon auf weitere tolle Golf-Veranstaltungen in den nächsten Jahren und darauf, zahlreiche Golffans bei uns begrüßen zu können.“