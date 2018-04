Der Grenzgängersound sorgte am Edenlehengut in Krimml für beste Stimmung - mit Video

30.04.2018, 19:07 Uhr

der Familie Holleis, in der Nationalparkgemeinde Krimml, in unmittelbarer Nähe der Krimmler Wasserfälle.

Der Grenzgängersound - aus dem Zillertal sorgte für beste Stimmung.

Vom 17.-28.Juni 2018 startet der Grenzgängersound auf eine Nordkap-Kreuzfahrt.

2 Kabinen sind noch frei ;-).



Bereits bei der Betriebsübernahme im Jahr 1999 gab es am Edenlehengut einen LaufstallDer Bauernhof bietet seit 2016 Platz für rund 100 Milchkühe. Zwei Melkroboter und ein Fütterungsroboter erleichtern die tägliche Stallarbeit am Vollerwerbsbetrieb. Zum Bauernhof gehören noch 58 ha Grünland und 52 ha Wald.Während im Sommer am Edenlehengut Appatements vermietet werden, findet man im Winter die Familie auf der Filzsteinalm in Hochkrimml am Einstieg zur Zillertal Arena wo ein Selbstbedienungsrestaurant geführt wird.