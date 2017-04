Die Mülltonne kann warten

17.04.2017, 23:13 Uhr



Miteinander der Kulturen

Um diesem Wegwerftrend entgegenzuwirken, entstand weltweit das Netzwerk der Repair Cafés: Professionisten und Bastler reparieren ehrenamtlich defekte Gegenstände. Im Pinzgau haben die Visionäre Henriette Kordasch und Oliver Coutinho das Konzept umgesetzt: Im Congress Saalfelden fand das zweite Repair Café statt. Fünf Freiwillige opferten ihre Kenntnisse und Zeit dem guten Zweck, darunter ein pensionierter Elektriker aus dem Pinzgau, ein Schneider aus Syrien und ein Fahrradmechaniker aus dem Iran.

Ersatzteile vom Drucker

Bedarf ist da, Raum leider (noch) nicht

Ob Kaffeemaschine oder löchrige Jeans: Fast alles wird wieder funktionstauglich gemacht. Während Klaus Moroder und Ali das gebrochene Gestell eines Trolleys zusammenschrauben und Aziz und Hassan sich über ein Ladekabel beugen, nimmt in Olivers 3D Drucker der Taster eines Wassersprudlers Gestalt an: „Viele Geräte, wie auch dieser Taster, haben eine Sollbruchstelle“, erklärt Oliver. „Ist die durch, muss das komplette Gerät entsorgt werden, weil es keinen Ersatz gibt. Der Plastikmüllberg wächst und wächst.“ Im Drucker entstehen die stabilen Teile auf der Basis von Flachs oder Maisstärke. Grundsätzlich könne man fast alles damit herstellen, manchmal – wie bei der defekten Pumpe einer Waschmaschine – spiele halt die Zeit eine Rolle, denn: „Dafür bräuchte ich ein halbes Jahr.“Die Initiatoren würden die Repair Cafés gerne öfter im Jahr veranstalten, derzeit scheitert dieser Plan aber noch an einer geeigneten, mietfreien Räumlichkeit.