Die Zukunft des Tourismus sind Lehrlinge

26.04.2017, 10:52 Uhr

Lehrlingstage der Hotels

Lehrlinge gestalten Zukunft

Der Fachkräftenachwuchs ist eines der zentralen Themen des regionalen Verbundes der Hoteliers. In Zusammenarbeit mit den polytechnischen Schulen Saalfelden und Zell am See führten die Touristiker daher bereits zum 3. Mal die Lehrlingstage durch. Möglichkeiten aufzeigen, Chancen sichtbar machen und jungen Menschen echte Einblicke bieten – das ist das Ziel der Lehrlingstage von „work for us“. Nach dem Holzhotel Forsthofalm, Hotel Gut Brandlhof und Hotel Eder in Maria Alm waren kürzlich die Kapruner Mitgliedsbetriebe an der Reihe: Hotel Tauern SPA, Hotel Alpenhaus und Hotel Sonnblick.Die Schüler und Schülerinnen lernen die Hotels und zuständigen Ausbildner/innen kennen, arbeiten in den Abteilungen Küche, Service, Rezeption/Büro, Massage und Kosmetik mit und machen sich so ein erstes Bild. Das Erleben in der Praxis steht im Vordergrund. Eine Besonderheit der Initiative liegt im Abschluss dieses Tages: am Abend werden die Ergebnisse stolz den eingeladenen Eltern präsentiert. Beim gemeinsamen Abendessen werden Erfahrungen ausgetauscht, Feedback gegeben und die Hoteliers und Ausbildner/innen stehen für Fragen zur Verfügung."Junge Menschen zu begeistern und zu begleiten, Talente zu erkennen und zu fördern ist eine spannende Herausforderung, der sich tagtäglich unzählige Ausbildner/innen und Lehrer/innen stellen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe: denn diese jungen Menschen sind die Zukunft, sie gestalten die Arbeitswelt und das Leben von morgen", so Karin König-Gassner von "work for us".In Kaprun wurden die Schüler/innen den ganzen Tag vom Jungendsender „FREIES RADIO PINZGAU“ begleitet. Dazu gibt es zahlreiche Interviews zum Nachhören: Freies Radio Pinzgau