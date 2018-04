Dominik Aschauer - Ein Leben im Schatten der Depression

28.04.2018, 19:11 Uhr

Der junge Mann aus Zell am See erzählt... und er hofft auf ein Netzwerk, in dem ihm geholfen wird

ZELL AM SEE (cn). Die Überschrift für diesen Bericht hat sich der 22-jährige Dominik Aschauer so gewünscht, "denn das trifft mein Leben genau", sagt er im Gespräch mit den Bezirksblättern.In Absprache mit seiner Psychologin hat er sich dazu entschlossen, mit seiner ganz persönlichen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Dominik hofft, dadurch gleichgesinnte Menschen zu finden, in deren Kreis er es endlich schafft, die Stabilität und die Disziplin aufzubringen, die er für das Schreiben braucht. "Das Schreiben", ist der junge Mann überzeugt, "würde mich weiterbringen in meinem Leben, und ich weiß auch genau, dass ich es kann."

In die Fantasie geflüchtet

Streit und Gewalt - bei den Eltern und bei den Großeltern

Verunglückt: Die geliebte Tante und der Cousin

Einsam, dick, unverstanden, homosexuell

Im Keller versteckt...

Gespräche und Therapien

"Ich würde gerne für mich selber sorgen..."

Kürzlich erhielt er bei einer Lesung der Schreibwerkstatt Bruck die Möglichkeit, eine seiner Kurzgeschichten vorzutragen und dafür viel Zustimmung zu erfahren. Er hat allerdings ein dickes Buch in Arbeit, wobei es ihm jedoch wegen seiner Krankheit nicht gelingt, die fertiggedachte Handlung des Fantasy-Romans endgültig auf's Papier zu bringen. "Dabei sind meine Kreativität und meine Ideen das einzige, was mir mein Schicksal beschert hat, denn schon als kleines Kind habe ich mich in Fantasiewelten geflüchtet", schildert Dominik, der trotz seiner jungen Jahre schon seit vielen Jahren an einer Depression leidet und schon oft intensiv daran gedacht, sein Leben zu beenden.Doch was war es, das diesen jungen Mann in seine Lage gebracht hat? Dominik erzählt und obwohl er sich bemüht, beherrscht und ohne Dramatik zu reden, spürt man seine Traurigkeit und erahnt die Schwere seines Schicksals, das ihm bereits als Kleinkind Kummer bereitet hat: "Als ich zwei Jahre alt war, verstarb meine Oma väterlicherseits. Mein Papa hat das nicht verkraftet und griff zu Alkohol und Drogen. Er war dann oft so wütend und hat meine Mama geschlagen und gewürgt und mit Messern bedroht. Ich habe das mitangehört oder auch beobachtet - es war schrecklich. Nach zwei Jahren schaffte es meine Mutter, sich scheiden zu lassen. Wir haben dann in einem Wohnhaus Tür an Tür mit meinen Großeltern mütterlicherseits gelebt. Meine Mutter arbeitete viel und ich war fast die ganze Zeit bei den Großeltern. Mein Opa war aber Alkoholiker und immer, wenn er nach Hause kam, gab es heftige Streitereien. Öfters kamen auch die Polizei und die Rettung ins Haus. Ich war sehr traurig, habe oft geweint und hatte keine Freunde."Nachdem es auch bei den Großeltern zur Scheidung kam - mittlerweile war der Bub sechs Jahre als - schien es, als ob alles gut werden würde: Dominiks Mutter und die Großmutter zogen mit ihm in die Nähe seiner Tante und seines Cousins. Die beiden spielten nun eine große Rolle in Dominiks Leben - und endlich gab es fröhliche und unbeschwerte Zeiten. Doch nach eineinhalb Jahren verunglückten die beiden im Auto - die Tante ist seither geistig und körperlich schwer beeinträchtigt und der Ehemann zog mit Dominiks Cousin weit weg.Für Dominik war eine Welt eingestürzt; das Kind flüchtete sich ins Essen und in Videospiele. In der Schule fühlte er sich unverstanden und gemobbt, er weinte viel. Dominik: "Und in der Hauptschule merkte ich dann auch noch, dass ich homosexuell bin. Das machte alles noch schwieriger für mich, ich hatte Angst deswegen." Mittlerweile wog der Bub 130 Kilogramm und litt an schwerer Akne.Obwohl er für die Schule nicht lernte, hatte Dominik gute Noten und kam in die Handelsakademie. Der Umgang mit den Mitschülern gestaltete sich jedoch sehr schwierig für Domink, und so begann er, die Schule zu schwänzen. Nachdem seine Großmutter, bei der er nun lebte - die Mama arbeitete auswärts - nicht mehr arbeiten ging, funktionierte das mit dem Schwänzen nicht mehr und so tat er, als ob er zur Schule ginge und versteckte sich stattdessen im Keller, wo er die Zeit am Boden liegend verschlief. Als ihn eines Tages die Oma dort entdeckte, war der Schock groß. Sie und Dominiks Mutter gingen mit dem jungen Mann zum Hausarzt, der ihn sofort in die Psychiatrische Abteilung des Schwarzacher Krankenhauses überwies.Dominik: "Nach Gesprächen und Therapien ging es mir wieder besser und ich konnte mich auch wieder um mich selber kümmern. Ich nahm ab und begann eine kaufmännische Lehre, die mir gefallen hat. Die Depressionen ließen mich aber nicht los und so gelang es mir nicht, die Lehre abzuschließen. Allerdings besuchte ich dann wieder die Handelsschule und schloss diese 2017 auch ab." Zwischenzeitlich gab es auch noch einen weiteren Schicksalsschlag: Dominiks Mutter erkrankte an Krebs. Mittlerweile schaut es diesbezüglich zwar gut aus, wie der junge Mann erzählt, aber "ihre Krankheit kann jederzeit zurückkommen."Dominik Aschauer lebt derzeit vom Geld seiner Eltern - der Vater zahlt zwar, aber Kontakt gibt es keinen - und bekommt auch etwas von der Pensionsversicherungsanstalt. Gerne würde Dominik für sich selber sorgen, aber die Depression macht es ihm unmöglich, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Kein Wunder also, dass er so viel Hoffnung in sein Buch legt. Vielleicht klappt es ja irgendwie mit irgendwem...Eine eventuelle Kontaktvermittlung erfolgt über die Redaktion der Bezirksblätter Pinzgau - Tel. 0664-806664653